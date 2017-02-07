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"5 puan fark ne ki?"
07 Şubat 2017 , 10:23
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- Galatasaray
“Daha oynanacak 15 maç var. Taraftarın bu beş puan fark yüzünden endişesini anlıyorum ama şampiyonluğa inanıyorum. Beş puan fark ne ki?”
Galatasaray'ın panzeri Lukas Podolski SABAH aracılığıyla camiaya "Kupayı unutun, lige bakın" mesajını gönderdi. Lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde olduklarını hatırlattığımız Podolski, "5 puan fark ne ki? Abartmayalım! Daha oynanacak 15 maç var. Taraftarın bu 5 puan fark yüzünden endişesini anlıyorum ama ben şampiyonluğa inanıyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı derbileri evimizde oynayacağız. Bunu avantaja çevireceğiz ve kimsenin şüphesi olmasın sonuna kadar savaşacağız" dedi. Vissel Kobe'ye transferi ile ilgili susma kararı alan Alman yıldız, "Transfer sürecimle ilgili medyaya konuşmayacağım. Herkes zaten konuşuyor, benim ve ailem hakkında hikayeler uyduruluyor! Ben kulüptekilerle sürekli konuşuyorum ve onlar benim durumumu biliyorlar" diyerek sözlerini bitirdi.
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