Aboubakar'ın bonservisi alınacak mı?

AJANSSPOR - 2017 Afrika Uluslar Kupası finalinde attığı golle ülkesi Kamerun'a şampiyonluğa getiren Beşiktaşlı Vincent Aboubakar hakkında Portekiz basınından bir değerlendirme geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Afrika Uluslar Kupası finalinde attığı golle ülkesi Kamerun'u mutlu sona ulaştıran 25 yaşındaki golcünün uluslararası seviyedeki görünürlüğü arttı.

Porto ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığı hatırlatılırken, Kamerunlu forveti kiralamak için 2.5 milyon euro ödeeyen siyah beyazlıların 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmasının hemen hemen kesin olduğu ifade edildi.

Aboubakar'ı satın alma opsiyonu ile transfer eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ise, Aboubakar'ın kulüp performansını yükseltemediği takdirde; Kamerunlu forvetin satın alma opsiyonunu kullanmakta tereddüt edebileceği vurgulandı.

Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan ve 7 gol atan Aboubakar'ın gol attığı neredeyse tüm maçlarda puana katkı yaptğı hatırlatıldı.

Porto'ya 4 milyon euroya transfer olan Aboubakar'ın olası Beşiktaş transferinin ise Porto'ya katkı sağlayacağı ifade edildi.

Yasal uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz