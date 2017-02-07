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Advoocat'tan şok sözler !

Tarih07 Şubat 2017 , 16:49

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Advoocat'tan şok sözler !

 

Beyaz Tv'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında, Fenerbahçe ve Dick Advocaat konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı... 

Hollandalı çalıştırıcı'nın Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar sebebiyle, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacağını Başkan Aziz Yıldırım ile paylaştığı ileri sürüldü.


Dick Advocaat'ın, '' Ben buraya öğrendiklerimi aktarmaya geldim. Türk futboluna katkıda bulunmaya geldim. Ancak bu futbol ortamında bu mümkün görünmüyor. Çok kaos var. Ben bu ortamda görev yapmak istemiyorum.'' Diyerek gelecek sene olmayacağını Başkan Aziz Yıldırım'a aktardığı ileri sürüldü.

(Milliyet)

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