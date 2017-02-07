Alanyaspor'dan kumar açıklaması!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Yeni teknik heyet ve futbolcularımızla birlikte ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacağız. Sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.

Hasan Çavuşoğlu, Gençlerbirliği maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Yeni teknik ekip ve ara transferde kadroya dahil olan futbolcularla iyi bir hava yakaladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Altyapı antrenörlerimizle çıktığımız son 2 maçtan puan alamadık. Önümüzde 15 maçlık bir periyot var. Yeni teknik heyet ve futbolcularımızla birlikte ligde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacağız. Sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Yeni teknik ekibimizle iyi bir hava yakalayacağımızı düşünüyorum. Umarım bu haftadan itibaren çıkışa geçeriz" dedi.

EMNİYET İKİ KEZ TUTANAK TUTMUŞ

Geçtiğimiz günlerde kumar veya şansa dayalı oyun oynatıldığı iddiasıyla gündeme gelen Alanyasporlular Derneği hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Alanyasporlular adı altında kurulan dernek üyelerinin öncelikle dernekler yasasını iyi bilmesi gerekiyor. Derneklerde herhangi bir oyun oynatılmasının yasak olduğunu arkadaşlarımızın bilmesi gerekir. Derneğin kurulmasında başta bizler de yardımcı olduk. Bu dernek adından da anlaşıldığı gibi Alanyaspor'u temsil ediyor. Ancak bu dernek hakkında emniyet güçleri tarafından iki kez tutanak tutulmuş. Bu durum bize aksetti. Biz de arkadaşlara 'Alanyaspor adı altında oyun oynatılmasını istemediğimiz söyledik" diye konuştu.

ARKADAŞLARIMIZI UYARDIK

Dernek yöneticilerinin 'Okey kumar sayılmaz' dediğini kaydeden Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Bir kere dernekler yasasında böyle bir şey yok. Alanyaspor yönetimi olarak camiamıza leke getirmemek, 'Alanyasporlular Derneği'nde oyun oynatılıyor' dedirtmemek için arkadaşlarımızı uyardık. Ancak arkadaşlarımız her ne hikmetse bunu başka yönlere çekmeye çalıştılar. Süper Lig'deyiz ve camiamızı korumak zorundayız. Arkadaşlarımızın da bunun bilincinde olması gerekir. Dernek yönetimi 'Biz oyun oynatmazsak kiramızı karşılayamayız' diyor. Böyle bir şey yok. 'Öyleyse bizim kiramızı siz ödeyin' diyor. Böyle bir şey de yok. Her şeyi kulüpten beklemek doğru değil. Derneğin amacına uygun faaliyette bulunması gerekir."