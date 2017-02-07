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Anderson krizi!
07 Şubat 2017 , 11:42
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AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Kulübü Internacional ise onu elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Şu ana kadar bir sonuç alınabilmiş değil. Oyuncunun kadroya yeniden dahil edilmesi gündemde.
Brezilya ekibinin sportif direktörü Roberto Melo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir gelişme yok. En iyi sonucu elde etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Internacional'den yıllık yaklaşık 1.4 milyon Euro kazanan Anderson kadro dışı olsa da bireysel idmanlarını sürdürüyor. Ayrıca B takımla da idmanlara çıkıyor.
UOL Esporte'ye göre ara transfer döneminde Middlesbrough, Braga ve bir Çin ekibi Anderson için teklifte bulundu. Ama 28 yaşındaki oyuncu takımda kalmayı tercih etti.
Türk basınında yer alan haberlerde Anderson'un Fenerbahçe'nin gündemine de geldiği iddia edilmişti.
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