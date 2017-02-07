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Antalyaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
07 Şubat 2017 , 18:56
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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana, Afrika Uluslar Kupası finali için FIFA'nın davetlisi olarak gittiği Gabon'dan dönen Samuel Eto'o katılırken, hafif sakatlığı bulunan Kenan Horic, takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra, fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.
Açma-germe hareketleriyle idmana başlayan futbolcular, koşu, top kapma ve pas çalışması yaptı.
Teknik direktör Çalımbay, dar alanda çift kale maçla tamamlanan antrenmanda, oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Maçta futbolcuların oldukça hırslı oldukları görüldü.
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