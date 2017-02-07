Antalyaspor'da hedef 4'üncülük

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından 13 haftada yakaladığı çıkışla takımının puan cetvelinde son sıradan 5'inciliğe yükselmesini değerlendiren Başkan Ali Şafak Öztürk, bu başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Ligde kötü sonuçlar alıp, son sırada yer aldıkları dönemde de takıma inandığını vurgulayan Başkan Öztürk, şunları söyledi:

"Takımdaki oyuncuların kalitesi çok iyi. Önemli olan başkanından, hocasına, futbolcusuna denge olması. Bu dengeyi oluştuktan sonra başarının geldiğine inanıyorum. Futbolun içerisinde şans faktörü var ama tesadüflere inanan birisi değilim. Başarının devamlılığının olması da çok önemli. Takım içi dengenin oturması çok önemli. Hocanın, oyuncuların kendine güveni gelmesi kazanma alışkanlığını elde edilmesi çok önemli. Kötü oynadığımız maçlarda bile kazanabiliyorsak, önemli bir şey bu."

"AVRUPA'YI GÖZÜMÜZE KESTİRDİK"

Lige iyi başlamamalarına rağmen sonradan başarıya koştuklarını belirten Başkan Öztürk, "Şu an 5'inci sıradayız. Avrupa'ya gitmeyi, inşallah başarabileceğiz. 4'üncü sırayla da 6'ncı sırayla da aramızda 4'er puan fark var. 4'üncülük için de ciddi potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Avrupa'ya gitmek gerçekten takımın havasını değiştirir, biz de bunu istiyoruz" diye konuştu.

"HIZLI YÜKSELİŞ SÜRPRİZ OLDU"

Başkan Öztürk, sezon başında Antalyaspor'un başarı yakalayacağına inandığını ancak hızlı yükselişi tahmin edemediğini dile getirdi. Takımın hızlı yükselişi ve pozitif sonuçlar almasının kendisini umutlandırdığını anlatan Ali Şafak Öztürk, gelecek sezon şampiyonluk için oynayan bir takım olacaklarını söyledi, "Tesadüf değil ama biraz sürpriz oldu aslında. Ben bu kadar erken beklemiyordum. Çalımbay'ın gelmesiyle bu kadar hızlı ivme beklemiyordum" dedi.

"HAKEMLERE GÜVENMELİYİZ"

Hakemlere yönelik eleştiriler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Öztürk, Antalyaspor'un da sezon başında hakemlerden kaynaklı mağduriyet yaşadığını anlattı. Hakemlerin zaman zaman aleyhte ya da Antalyaspor lehine yanlış kararlar da verdiğine değinen Başkan Öztürk, son olarak, "Bundan sonrası için hakemlerle kısa dönemde yapabileceğimiz şey yok. Lige nasıl başladıysak hakemlere güven verip devam etmemiz lazım. Çok eleştiriler var. Burada art niyet, kasıt var mı? O önemli" diye konuştu.