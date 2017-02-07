Beşiktaş, Vodafone ile imzaladı!

Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile forma ana sponsorluğunu 2 yıl daha uzattı.

Vodafone Arena'da gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı futbolcular Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Atiba Hutchinson ile Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan'ın katıldığı toplantıda, yeni anlaşmanın tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan Fikret Orman, Vodafone'nun Beşiktaş'ın en büyük destekçisi olduğunu vurgulayarak, "4 yıl önce yaptığımız Türk sporunun en büyük sponsorluk anlaşmasının ana amacı gönüllere imzaları atmaktı. Şimdi bu anlaşmanın devamını sağlıyoruz." dedi.

Vodafone ile yaptıkları iş birliğinin 150 milyon doları geçtiğini anlatan Fikret Orman, şunları söyledi:

"Vodafone ile yaptığımız maddi ve manevi iş birliğimizle daha güçlendik. Güzel işlere imza attık. Vodafone Arena artık tüm Beşiktaşlıların yeri haline geldi. Genel merkez Vodafone Arena'ya taşındı. Sadece maç oynadığımız yer değil, evimiz haline geldi. Anlaşma 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını içermektedir."

Anlaşmaya bir bedel olarak bakmadıklarını anlatan Orman, "Her zaman iş birliği olarak baktık. İki taraf da çok kazançlı çıktı. İyi bir birlikteliğin eseri oldu. Vodafone'nun göğsümüzde olduğu formayla daha başarılı sonuçlara inancımız tamdır. Dolar bazında hiçbir kayba uğramadan anlaşmayı devam ettirme duyarlılığından dolayı Vodafone grubuna da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vodafone'nun kendilerinden önce İngiltere'nin Manchester United Kulübüne sponsor olduğunu vurgulayan Orman, "Dünya çapında bu büyüklükte bir de Beşiktaş var. Ucuz şeylere tenezzül eden bir kurum değil. İlişkilerimize uzun dönemli bakıyoruz." diye konuştu.

Futbolcuların maçlarda giydiği çoraplara reklam alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtlayan yanıtlayan Orman, "Tozluklar için sponsorluk görüşmelerine başlamıştık. Ancak Barcelona bunu bizden kaptı, sponsorumuzu da kaptı." şeklinde yanıtladı.

- Deegan: "Uzun vadeli yatırımcı olarak bulunuyoruz"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ise Beşiktaş ile sponsorluklarını iki yıl daha uzatmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Grup olarak Türkiye'de 10 yıldır yatırım yaptıklarını aktaran Deegan, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak bu Türkiye pazarına olan bağlılığımızın göstergesidir. 10 yıldır Türkiye'de faaliyetteyiz ve 20 milyar lira yatırım yaptık. Uzun vadeli yatırımcı olarak bulunuyoruz. İlişkimizin yenilenmesi çok büyük bir iş birliğine işaret ediyor, çok gururluyuz. Türkiye çok iyi, muhteşem pazar. Türkiye iletişim açısından genç bir nüfusa sahip. İyi fırsat olduğunu düşünüyoruz. Beşiktaş gibi çok büyük bir kulüple ilişkilerimizi yenilemenin çok büyük fırsat olacağını düşünüyoruz."

Açıklamaların ardından Fikret Orman, üstünde isminin yazılı olduğu ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formasını Deegan'a hediye etti.

- Forma sponsorluğu 25 milyon dolara ulaştı

Siyah-beyazlı kulüp, Vodafone ile 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) anlaşmasını sözleşmede yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 milyon dolar ve KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatmış oldu.

Beşiktaş'ın Vodafone ile yaptığı forma göğüs sponsorluğunun toplam değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştı.