Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin 3 sezon uzatıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır." denildi.

Sözleşmenin detaylarına yer verilen açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının her biri için 2 milyon 100 bin avro, 2019-2020 sezonunda ise 1 milyon 750 bin avro garanti ücret alacağı bildirildi.

Quaresma'ya ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4 bin avro ödeneceği kaydedildi.