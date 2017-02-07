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En verimlisi Yusuf !
07 Şubat 2017 , 16:33
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Son iki sezonda Süperligte top koşturup, oynadığı dakikaya göre en çok gol atan 15 oyuncu belirlendi. Bu liste'nin başında Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı var.
Yusuf, bu sezon 625 dakika oynayıp 78 dakikada bir, toplamda fileleri 4 kez havalandırarak oynadığı süre başına en sık gol atan futbolcu oldu.
Bu liste'nin lideri Türk olmasına rağmen, en sık gol atan 15 futbolcu'nun 10'u yabancı futbolcu olması dikkat çekti. Yabancı futbolcular arasında, toplam 842 süre alıp 94 dakikada bir gol atan Moussa Sow yabancı futbolcular kategoride liste'nin en başında.
Listeye genel bakış ise şöyle;
Yusuf Yazıcı (4) (78 dakikada bir)
Cenk Tosun (23 gol) (80 dakikada bir)
Ömer Şişmanoğlu (8 gol) (88 dakikada bir)
Moussa Sow (8 gol) (94 dakikada bir)
Robin van Persie (22 gol) (95 dakikada bir)
Anderson Talisca (5 gol) (100 dakikada bir)
Sinan Gümüş (7 gol) (104 dakikada bir)
Emmanuel Emenike (3 gol) (105 dakikada bir)
Sokol Cikalleshi (6 gol) (106 dakikada bir)
Samuel Eto'o (28 gol) (109 dakikada bir)
Jeremain Lens (2 gol) (111 dakikada bir)
Emre Güral (9 gol) (117 dakikada bir)
Lukas Podolski (16 gol) (120 dakikada bir)
Raul Rusescu (10 gol) (125 dakikada bir)
Bruma (7 gol) (132 dakikada bir)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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