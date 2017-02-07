Enes'ten takım arkadaşına Kosova desteği!

AJANSSPOR - Twente forması giyen Enes Ünal, son iç saha maçında tribünde açılan "Kosova, Sırbistan'ındır" pankartına tepki gösteren Kosovalı takım arkadaşı Bersant Celina'ya destek çıktı.

Twente'nin sahasında Feyenoord'a 2-0 yenildiği maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Güzel kulüp ve inanılmaz taraftarlar ancak bunu yapan kişilere saygı duymuyurum demişti.

Takım arkadaşına sosyal medya hesabı üzerinden destek veren Enes Ünal ise, "İkimiz de bu kulüp için oynamayı seviyoruz. Her maç bu stadyumda oynamak için ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam ve bireysel şeyler / koşullar bunu değiştiremez. Bugün arkadaşım zor bir durumdaydı ve söylemek isterim ki, bu tarz durumlara karşıyım. Sevgili arkadaşımın her zaman arkasında olacağım. kişiler ne derse desin ikimiz de bu kulüp için oynamayı seviyoruz. Tüm sevgi ve saygılarımla" ifadesini kullandı.