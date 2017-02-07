"Galatasaray maçında puan alabilirsek iyi olur"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanından puanla dönmeleri gerektiğini belirterek, "Büyük takımlardan alabileceğimiz her puanın bizim için çok önemi var." dedi.

Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı ekibin Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde kolay maç olmadığını, ikinci yarının ilk haftalarında zorlu mücadelelere çıktıklarını ifade eden Yalçın, "Medipol Başakşehir ve Akhisar Belediyespor ile deplasmanda, Fenerbahçe ile içeride oynadık, şimdi de Galatasaray deplasmanına gideceğiz ama bundan sonraki maçlarımız daha dengeli olacak. Yüzde 50 şansımızın olduğu maçlar olacak. Yine de zor fikstürden istediğimiz puanları alarak çıkmak istiyoruz. Şimdiye kadar bunu başardık." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısına her şeye rağmen iyi başladıklarını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"Tabii bunu devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray güçlü bir takım. Sahasında çok iyi oynayan bir ekip. Ligde biz de çok rahat bir yerde değiliz. Sıkıntılı bir pozisyonun içerisindeyiz. Mutlaka oynadığımız müsabakalardan mağlup çıkmamamız lazım. Galatasaray maçına iyi hazırlanıp, rakibi iyi analiz edip, doğru bir oyunla çıkıp oradan puan alabilirsek iyi olur. Çünkü büyük takımlardan alabileceğimiz her puanın bizim için çok önemi var. Ligin bitimine uzun bir maraton var. Bu süre zarfında tek istediğimiz halkın bize destek olması. Özellikle de takıma. Bu bizim için çok önemli. Bu süreçte taraftarımıza çok büyük ihtiyaç olacak. Güzel bir birlik sağlayabilirsek Kayserispor'u gereken yere getirebiliriz, diye düşünüyoruz."

- "Şu anda lig daha öncelikli"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşmelerini de değerlendiren Yalçın, kupa maçlarına kadar ligdeki 3 müsabakada alacakları sonuçların, pozisyonlarını belirleyeceğini ifade etti.

Maçları etap etap düşündüklerini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Kupa çok tercih ettiğimiz bir yer değil ama oynayacağız bir şekilde. Devam edebiliriz ama şu anda lig bizim için daha öncelikli bir durum. Kupa maçına kadar oynayacağımız 3 değerli lig maçı var. İlk etapta onları düşünmek zorundayız. Oradan alacağımız sonuçlar kupa maçına konsantrasyonumuzu farklı kılacaktır. Fenerbahçe maçına çıkarken hangi durumda olacağımızı bilemiyoruz. Onu zamanı geldiğinde değerlendireceğiz."