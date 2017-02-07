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Galatasaray'dan sezon sonu hamlesi!
07 Şubat 2017 , 18:45
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- Spor Toto Süper Lig
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AJANSSPOR - Galatasaray'ın, Ocak ayı transfer döneminde renklerine bağlamak istediği Tottenham'ın 22 yaşındaki Hollandalı golcü Vincent Janssen ile halen ilgilendiği kaydedildi.
İngiliz basınında yer alan haberde, Galatasaray ve Wolfsburg'un, sezon sonunda Janssen için hamle yapacak kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.
Galatasaray ve Wolfsburg'un, Tottenham'da başarılı olmak isteyen Janssen için Ocak ayı transfer döneminde yoklama yaptığı hatırlatıldı.
Kuzey Londra ekibinin; takımın birinci golcüsü Harry Kane'in tek yedeği olan Janssen'in Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermediği ancak 22 yaşındaki forvet ile ilgilenen kulüplerin oyuncunun durumunu izlemeye devam edeceği ifade edildi.
Söz konusu kulüplerin, 26 maçta attığı 5 golün tamamınını penaltıdan kaydeden Janssen'in sezonun geri kalanındaki durumunu izleyeceği vurgulandı.
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- Galatasaray
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