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Gaziantepspor'da 2 ayrılık!

Tarih07 Şubat 2017 , 17:05

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Gaziantepspor'da 2 ayrılık!

Gaziantepspor, Bruno Mota ve Daniel Kolar ile anlaşarak yollarını ayırdı. 

Teknik direktör Bülent Uygun, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin kalan haftalarında yollarına devam edecekleri oyuncularla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kolar ve Mota'nın ligin kalan döneminde kadroda düşünülmediğini ifade eden Uygun, "Bu 2 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Bugüne kadar verdikleri emek için kendilerine teşekkür ederiz." diye konuştu. 

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