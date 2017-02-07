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Gecelerde hoplaya zıplaya dans!
07 Şubat 2017 , 10:56
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- Spor Toto Süper Lig
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Galatasaray’da yarım sezon boyunca tek bir dakika bile forma giymeyen, sadece iki idmana çıkan Kolbeinn Sigthorsson’un, sakat olduğu dönemde gecelerinin boş geçmediği ortaya çıktı!
Tedavisine devam etmesi ve iyi dinlenmesi gerekirken eğlencesinden vazgeçmeyen İzlandalı golcünün, bir gece kulübünde hoplaya zıplaya dans ettiği öğrenildi.
Manken Tuğçe Aral, aynı kulüpte karşılaştığı Sigthorsson’un dans ederken hiç de sakat gibi görünmediğini belirtirken, 25 yaşındaki oyuncunun sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarla kendisini masasına, daha sonra da odasına davet ettiğini dile getirdi ve mesajları tek tek gösterdi. (Fanatik)
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- Futbol
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- Galatasaray
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