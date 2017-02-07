Hedefi Bursaspor maçı!

Volkan Şen, devre arası kampında oynanan Denizlispor maçında arka adalesinden sakatlanmıştı.

Yıldız futbolcu o tarihten beri sahalardan uzak kaldı. Advocaat, geçtiğimiz hafta 3 antrenmanda takımla çalışan öğrencisini, buna rağmen derbi kadrosuna almayarak riske etmedi.

Volkan Şen şimdi sabırsızlıkla Bursaspor maçını bekliyor. Yıldız futbolcu, cumartesi günü eski takımına karşı oynanacak mücadelede hocası Advocaat’ın kendisine forma vermesini umuyor. (Fanatik)