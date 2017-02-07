Kasımpaşa'ya şok! Hükmen yenilgi yolda!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı belirlenen sayıdan fazla yabancı uyruklu oyuncu oynattığı

için hükmen yenilgi maddesine göre PDFK'ya sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı 2-0 yenildiği Adanaspor maçında hükmen yenik sayılması için PFDK'ya sevk etti. TFF buna gerekçe olarak Kasımpaşa'nın "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması"nı gösterdi.