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Kasımpaşa'ya şok! Hükmen yenilgi yolda!

Tarih07 Şubat 2017 , 18:06

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Kasımpaşa'ya şok! Hükmen yenilgi yolda!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı belirlenen sayıdan fazla yabancı uyruklu oyuncu oynattığı
için hükmen yenilgi maddesine göre PDFK'ya sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı 2-0 yenildiği Adanaspor maçında hükmen yenik sayılması için PFDK'ya sevk etti. TFF buna gerekçe olarak Kasımpaşa'nın "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması"nı gösterdi.

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