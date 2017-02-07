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Kayseri maçında 3 değişiklik!

Tarih07 Şubat 2017 , 09:29

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Kayseri maçında 3 değişiklik!

Başakşehir maçında sakatlanan Sneijder, Selçuk ve Carole’ün tedavisine Florya’da devam edilirken, Kayseri karşısında bu isimlerin yerine Eren, Josue ve Linnes’in görev yapacağı öğrenildi.

Galatasaray’da mecburi oyuncu değişikliği... Türkiye Kupası’nda Başakşehir’e 2-1 kaybedilen maçta sakatlanarak oyundan çıkan Sneijder, Selçuk ve Carole, pazar günkü lig mücadelesinde Kayseri’ye karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Riekerink, şimdiden bu isimlerin yerine kimleri oynatacağına büyük ölçüde karar vermiş durumda.

Sneijder’in yerine 10 numaraya Poldi’yi çekecek olan Hollandalı hoca, ileri uçta Eren Derdiyok’a şans tanıyacak. Orta sahada Selçuk’un yerine Josue’yi kullanmayı planlayan Riekerink, sol bekte ise daha önce olduğu gibi Carole’ün yerine Linnes’i sahaya sürecek.  (Fanatik)

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