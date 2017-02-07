"Keşke burada oynasaydım"

Tartışmasız dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri ve futbol oynadığı dönemde izlemesi büyük bir zevk olan Ronaldinho, FANATİK’e konuştu.

“İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir, Türkiye harika bir ülke. Buraya geldiğim için mutluyum. Türkiye’de insanlar futbolu çok seviyor. Futbola ve tuttukları takıma çok bağlılar”

“Rüştü ile Barcelona’da beraber oynadık. Şimdi de bir başka Türk, Arda Turan orada forma giyiyor. Arda’nın kalitesi tartışılmaz. Barça’da büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum”

“Arda, Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar’la aynı takımda oynuyor. Bu bile, onun ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterir. Messi için ise diyebileceğim tek şey; kusursuz olması”

Tartışmasız dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri ve futbol oynadığı dönemde izlemesi büyük bir zevk olan Ronaldinho, FANATİK’e konuştu. B4L şirketinin sahibi Ümit Akbulut’la iş ortaklığı yapmak üzere İstanbul’a gelen efsane isim, Barcelona’dan, Lionel Messi’ye, Arda Turan’dan, Türk futboluna kadar birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte şimdi söz, 36 yaşındaki ünlü yıldızda: “Öncelikle İstanbul’a gelmek gerçekten çok güzel. Burası harika bir şehir, Türkiye çok güzel bir ülke. İstanbul’a gelmeden önce uzun yıllar formasını giydiğim Barcelona’ya kulüp elçisi olarak dönmek, benim için heyecan verici. Umarım yine bu özel kulübe en iyi katkıları vermeyi başarırım.”

‘Atletico’da çok başarılıydı’

“Barcelona’daki yıllarım elbette çok güzeldi. Rüştü Reçber ile birlikte aynı dönemde (2003 yılında) Barça’ya transfer olduk. Kendisi çok iyi arkadaşımdır. Kendi döneminin en iyi kalecileri arasındaydı. 2002 Dünya Kupası’nda harika bir performans ortaya koymuştu. İspanya’da biraz şanssız bir dönem geçirdi. Ona sizin aracılığınızla da selamlarımı yolluyorum. Rüştü’den sonra şimdi ise bir başka Türk, Arda Turan, Barcelona forması giyiyor. Arda büyük bir oyuncu. Uzun yıllardır La Liga’da oynuyor. Atletico Madrid’de de çok başarılıydı. Bunun sonucunda da Barça’ya transfer oldu. Arda’nın kalitesi tartışılmaz.”

‘MSN’le birlikte oynasaydım...’

“Sonuçta bulunduğunuz takımın ileri üçlüsünde Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar varsa, bu da sizin ne kadar önemli bir takımda oynadığınızı gösterir. Onun, bu takımla çok büyük başarılara imzasını atacağını düşünüyorum. Bizim dönemimizde Messi ve Eto’o ile birlikte harika bir üçlüydük. Şimdi de MSN (Messi, Suarez ve Neymar üçlüsü) inanılmaz oynuyor. Şu an onlara ben de katılsam, oynadığım dönemden daha fazla gol atardım. Futbol yaşantım gerçekten çok güzeldi. Messi için ayrı bir parantez açmam gerek. Onun için çok konuşmama gerek yok. Bana göre kusursuz bir futbolcu ve en iyisi.”

‘Burada oynamak isterdim’

“Türkiye’de oynama şansım vardı, burada oynamak isterdim. Aynı zamanda menacerim olan abim, buraya geldi ve bir takım görüşmeler yaptı. Ümit de buradaki temsilcimdi ve bana şartları sundular. Ancak ne yazık ki olmadı. Türkiye’deki insanların futbolu çok sevdiğini biliyorum. Gerçekten futbola ve tuttukları takıma büyük bir bağlılıkları var. Ben de bunun bir parçası olmak isterdim. Türk futbolunun kaliteli olduğunu düşünüyorum. Beni destekleyen herkese de selamları gönderiyorum.”

‘Yakında futbol okulum İstanbul’da’

“Futbolu çok seviyorum. Her zaman gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Japonya’da bir futbol okulum var. Yakında İstanbul’da da bir futbol okulu açacağım. Buradaki gençlerin gelişimine yardımcı olmak, yeni yıldız adaylarının futbol dünyasında boy göstermesine destek olmak amacındayım. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor.”