AJANSSPOR - Bein Sports kanalına röportaj veren Çaykur Rizespor futbolcusu Özgür Çek, önemli açıklamalarda bulundu.

Takımın son durumunu değerlendiren Özgür Çek, şu sözlere yer verdi:

Sezon başında bizim çok fazla transferimiz olmadı. Aslında en büyük sorunumuz buydu. Genç bir ekiptik ve ilk haftalarda sıkıntılar yaşadık. Şuanda o genç ekibin meyvelerini toplamalıyız. İyi futbol oynayıp puan alamıyorduk, şimdi iyi oynayıp puan almaya başladık. Ben de son haftalarda daha çok şans buldum ve iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum.

“Başakşehir’in sürpriz yaptğını düşünmüyorum”

Ben Başakşehir’in bir sürpriz yaptığını düşünmüyorum çünkü Başakşehir senelerdir sistemli ve istikrarlı ilerleyen bir takım. Şuana kadar çok transfer yapmadan takımı koruyarak geldiler ve emeklerinin karşılığını aldılar. Emre abi gibi bir oyuncuları var en başta. Umarım Başakşehir’in bu gidişi ileride diğer Anadolu takımları için de bir işaret olabilir.

“Koskoca Roberto Carlos’u koşturuyorum”

“Fenerbahçe’de A takıma çıkacağımı öğrendiğim zaman çok mutlu olmuştum. A takıma çıktığım zaman takımda Guiza, Alex ve Roberto Carlos gibi bir sürü yıldız vardı. Benim için büyük bir onurdu. Bir gün Carlos benimle antremandan sonra çalışmak istediğini söyledi. Bana nasıl açı almam gerektiğini gösterdi. Sonra 60-70 metre açıldık ve uzun top çalışacaktık. Roberto Carlos topa vurdu ve tam ayağıma denk geldi. Ben topu geri attığımda top Carlos’un 30 metre yanından geçti. Ben tam topu almaya giderken, Carlos “ Sen yerinde kal ben alırım” dedi. Ben de o sırada içimden “Koskoca Roberto Carlos’u koşturuyorum” diye geçirmiştim.

Fenerbahçe’de ilk A takımına çıktığım zaman Aragones bana “Roberto Carlos Türk seyircisinin gözünde neyse, sen de benim için öylesin, çizgini bozma” demişti. Çok mutlu olmuştum.”

“İspanyol takımlarından teklifler almıştım”

En büyük çıkışı Mesut Bakkal ile yaptım. Ankaragücü’nde başkanımız çok iyi bir kadro kurmuştu. Vittek, Sestak, Sapara ve Fatih Tekke gelmişti. Başkanımız o dönem şampiyonluğa oynayacağımız bir kadro kuracağını söylemişti. O sezon İspanyol takımlarından teklifler almıştım ancak başkanımız “Teklifler doğru ancak ben bu sene seni takımda tutmak istiyorum” demişti.

“En büyük üzüntülerimden biri Fenerbahçe’ye…”

“İstanbul’daki Fenerbahçe maçında 2 asist yapmıştım. Hasan Çetinkaya beni arayıp artık yuvana dönmenin vakti geldi demişti. Neticesinde Fenerbahçe’ye geldim ama onun öncesinde Benfica’dan da bir teklif gelmişti ancak benim tercihim çeşitli nedenlerden dolayı Fenerbahçe oldu. Kariyerimde en büyük üzüntülerimden biri Ankaragücü’nde yurt dışına gidemeyişim, diğeri de Fenerbahçe’ye gidip Benfica’yı değerlendiremeyişim oldu.”

“Fenerbahçe denince akla Alex geliyordu”

Alex Fenerbahçe için çok önemliydi. O zamanlar Fenerbahçe denince akıllara direk Alex geliyordu. Hala Fenerbahçe ve Alex isimleri yan yana gelince taraftarlar heyecanlanıyor. Biz de genç oyuncular olarak onunla aynı takımda yer aldığımız için çok şanslıyız.

“Eskişehir hak ettiği yere dönecektir”

Eskişehir’de çok güzel günlerim oldu, son dönem hariç. Özellikle Eskişehir taraftarı harikaydı. Zaten Eskişehir denince önce taraftarları akla geliyor. Onlar da inşallah Süper Lig’e geri dönüp hak ettikleri yeri alacaklar.

“En büyük hedefim…”

En büyük hedefim Milli takımda oynayıp sonrasında Avrupa’da kendimi geliştirmek. Umarım bunları en kısa zamanda gerçekleştirip hedefime ulaşırım.

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