Ndiaye de idmana katıldı..

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra 9'a 3 top kapma oyunu oynadı. İdman, dar alandaki çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon'da bulunan ve Senegal Milli Takımı'nın elenmesiyle izin yaptıktan sonra Ankara'ya dönen Ndiaye de katıldı.

Kasımpaşa ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen futbolcular ise salonda yenilenme idmanı yaptı.

Öte yandan, 28 yaşına giren savunma oyuncusu Muhammed Bayır için doğum günü kutlaması düzenlendi.

Osmanlıspor-Trabzonspor maçı, 11 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.