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O kişiye adli işlem yapıldı!
07 Şubat 2017 , 23:52
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- Futbol
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- Beşiktaş
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında yabancı madde atarak sarı-lacivertli kulübün idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın başından yaralanmasına neden olduğu belirtilen kişiyle ilgili adli işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri, 5 Şubat'ta yapılan derbi maçta Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet eden kişilerin tespiti amacıyla çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda Çetinkaya'nın tribünden atılan yabancı maddeyle başından yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen İ.S, stadyumdaki kamera görüntülerinden tespit edildi.
Çetinkaya'ya yabancı madde attığı belirtilen İ.S. hakkında, "kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapmak" suçlarından adli işlem yapıldı.
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- Beşiktaş
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