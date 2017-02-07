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Olay adam Tosic ilk kez konuştu!
07 Şubat 2017 , 16:24
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AJANSSPOR- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dusko Tosic, Sırp basınına kısa bir açıklamada bulundu.
Robin van Persie'ye yaptığı hareket sonrası hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla cezalandırılan yıldız savunmacı, kendisine ulaşan Blicsport'a şunları söyledi: "İlginiz için teşekkür ederim ama kulübüm herhangi bir açıklamamı istemiyor."
32 yaşındaki oyuncu maçtan sonra Instagram hesabından bir mesaj paylaşmış ve tüm camiadan özür dilemişti. (O haber için tıklayınız.)
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