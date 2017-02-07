Orman: ''Spor kamuoyundan özür diliyorum''

AJANSSPOR- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone ile yapılan imza töreninde Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Onların böyle şeylerle anılması iyi bir şey değil. Bizim bu fotoğrafların içerisinde olmamamız lazımdı. Birilerinin yanlış yapması Beşiktaşlıların yanlış yapmasına sebep değildir. Büyük üzüntü duyuyorum. Bizim kendi adımıza hata varsa tüm spor kamuoyundan özür diliyorum. Bu maç burada kaldı. Özellikle seçilmiş pırlanta gibi çocukların Türkiye'nin simgesi olmuş bir hocanın bu fotoğrafların içerisinde olmasından büyük üzüntü duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Bizim için maç pazar gününde kaldı. Bende de hatalar var. Emniyet görevlilerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe kulübüne de başarılar diliyorum. Netice itibariyle turu geçtiler. Bizim ana uğraştığımız konu lig ve UEFA Avrupa Ligi'ydi."