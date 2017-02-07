Rizespor kupada iddialı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Kasımpaşa ile eşleşen Çaykur Rizespor'da, basın sözcüsü Saffet Mete, başarılı olarak Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeyrek finalde eşleştikleri Kasımpaşa ile grup aşamasında mücadele ettiklerini hatırlatarak, grup aşamasındaki mücadelelere göre çeyrek final maçlarının çok daha farklı olacağını dile getirdi.

Kasımpaşa'nın önemli bir takım olduğunu savunan Mete, "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Grubu bizim önümüzde lider tamamladılar ve Osmanlıspor gibi bir ekibi eleyerek çeyrek finale yükseldiler. Elbetteki çeyrek final mücadelesi çok daha farklı olacak. Çeyrek final mücadelesine kadar ligde bulunduğumuz konumda iyice şekillenecektir." dedi.

Mete, Türkiye Kupası'nda geçen sezon yarı final başarısı yakaladıklarını anımsatarak, "Anadolu takımları için kupa çok değerli. Kulüp tarihinde kupayı müzeye taşımak Avrupa'ya açılmak bu açıdan çok daha önem taşıyor. Kulüp olarak biz de Avrupa heyecanı yaşamak için mücadele içerisindeyiz. Türkiye Kupası Avrupa'ya giden en kısa yol ve bu yolu başarı ile tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde de zorlu bir yarışın içerisinde olduklarını anlatan Saffet Mete, şunları kaydetti: "Önümüzde üç maç var. Akhisar Belediyespor ile deplasmanda Galatasaray ve Kayserispor ile sahamızda karşılaşacağız. Bu maçlar bizim alt sıralardaki mücadelemiz açısından çok kritik. Alacağımız sonuçlar bizim hedefimizi şekillendirecek. Bu nedenle kupa öncesi bu zorlu maçlardan en yüksek puanı toplamak zorundayız"