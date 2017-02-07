AJANSSPOR - Akhisar Belediyespor teknik direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmesindeki rakipleri Medipol Başakşehir'i değerlendirdi. Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Kafkas, Akhisar'da mutlu olduğunu da vurguladı.

"Başakşehir ile eşleşmeyi istemezdik"

Kupada en istemedikleri takımla eşleştiklerini söyleyen Kafkas, "Başakşehir ile eşleşmek pek istediğimiz bir şey değildi. Bu maçlar çift maç eleminasyon sistemine göre oynanıyor. Biz de kupada başarılı olmak istiyoruz elbette. Rakibin gücünü biliyoruz. İç sahadaki maç avantaj olabilir mi, buna bakacağız" diye konuştu.

"Ligde rahat bir yerde olmamız gerekiyor"

Ligde kendilerini zorlu maçlar beklediğini söyleyen Kafkas, "Kupa maçına daha var. Gereken hazırlıkları yapacağız. Şu anda lige konsantre olmuş durumdayız. Ligde rahat bir konumda olmamız gerekiyor." dedi.

"Rodallega'nın ayrılışı sürpriz oldu"

Takımdan ayrılan bazı futbolcuların eksikliğini zaman zaman hissettiklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hugo Rodallega ayrıldı. Onun ayrılışı sürpriz oldu. Tabi takımda Vaz Te var ama kupadaki performansı ile ligdeki performansı bir değil Vaz Te'nin. Amacımız belli. Akhisar'ın iyi yerlerde olması" ifadelerini kullandı.

"Akhisar'da mutluyum"

Öte yandan Kafkas Akhisar ile uzun vadeli çalışıp çalışmayacağı şeklindeki soruya, "Yöneticilerle sürekli görüşüyoruz. Futbolda her şey mümkün. Ama ben Akhisar'da mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

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