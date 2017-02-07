Rodrigues'ten şok sözler!

Gelen teklifleri geri çeviren Bruma elde kaldı; Garry Rodrigues ise yedek kulübesinde...

Ligde Atiker Konya maçında 45, Kardemir Karabük maçında 26, Akhisar maçında ise 20 dakika forma giyen Hollandalı oyuncu Türkiye Kupası'nda ise sadece 24 Erzican maçında 90 dakika oynadı. Başakşehir maçında ise kulübeden çıkamadı. Bruma gitmediği için kadroda fazlalık olarak kalan Rodrigues ise bu duruma isyan etti. Hollandalı oyuncu bir süredir röportaj için kendisini arayan Yunan gazetecilere, "Oynamaya başlarsam konuşurum. Şimdi konuşacak ne var ki? Henüz neden transfer edildiğimi anlamaya çalışıyorum" sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın, Yasin, Sneijder, Bruma, Josue hatta Sinan'ın forma giyebileceği bölgeye 3.5 milyon euro ödeyerek Rodrigues'i transfer etmesi herkesi şaşırtmıştı. Bu transferin altında Bruma'nın ayrılma ihtimali yattığı belirtilirken Portekizli yıldız gitmeyince Galatasaray, forvet transferi yapmadığıyla kaldı. (Fotomaç)