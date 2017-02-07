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Rodriguinho ile görüşmeler tekrar başladı!
07 Şubat 2017 , 00:23
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AJANSSPOR- Corinthians, Fenerbahçe'ye transferine izin vermediği Rodriguinho ile sözleşme uzatma görüşmelerine tekrar başladı.
Brezilya basınında yer alan habere göre Corinthians yönetimi ile iş adamı Luis Paulo Santarelli bugün bir araya geldi. Fenerbahçe'den gelen teklifin reddedilmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan 28 yaşındaki oyuncunun 31 Aralık 2017'de bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin bugün itibariyle tekrar başladığı belirtiliyor. Corinthians yönetiminin istediği 2 yıllık yeni bir sözleşme.
Rodriguinho'nun bonservisinin %50'sine sahip olan Brezilya ekibi, Fenerbahçe'den gelen 3.6 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti.
Fenerbahçe'nin ilgisi resmileşmeden önce iki taraf sözleşmenin 2019'a kadar uzatılması için prensipte anlaşmaya varmıştı. Corinthians, oyuncunun Capivariano'daki %40'lık bonservisini de almak istiyor.
Yıldız oyuncu iki gün önce Fenerbahçe'den gelen teklif için "Benim düşünceme göre, gelen teklif hem benim, hem de kulüp için tatmin ediciydi. Ancak başkan böyle düşünmedi ve sonuçta takımda kaldım" demişti. (Açıklamalarının tamamı için tıklayınız.)
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