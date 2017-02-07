AJANSSPOR - Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç’un sorularını yonutladı.

Kupa yorumu

"Ziraat Türkiye Kupası'nda bu noktaya gelmeyi hak ettik. Bundan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Fenerbahçe'yi ligde yenmiştik. Kupada da başarılı olmak istiyoruz. Ama kupa mı, lig mi öncelik diye soracak olursanız ben ligin bizim için daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bunlardan biri de Galatasaray ile oynayacağımız maç. Kupa maçına daha çok var. O sürece kadar maç maç bakacağız. İlk hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak. Biraz klişe olacak ama biz önümüzdeki maçı kazanmak daha sonra diğerlerine odaklanmak istiyoruz.

"Sergen Yalçın ile nefes almak istiyoruz"

Sergen Yalçın hocamız ile birlikte bir çıkış yakalamak ve ligde nefes almak istiyoruz. Biz teknik ekibimize ve takımımıza güveniyoruz. Amacımız ligde rahatlamak ve kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Kayserispor'un amacı başarılı olmaktır. Biz camia olarak buna odaklandık.

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