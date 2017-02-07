''Sergen Yalçın'ın gitme şansı yok!''

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Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupasındaki hedeflerinden bahseden Erol Bedir, "Bizim için artık takımların isminden ziyade oynayacağımız her maça kazanmak için çıkıyoruz. Akhisar beraberliği peşine Beşiktaş beraberliği onun peşine Fenerbahçe galibiyeti onun peşine Ankara'da Gençlerbirliği'ni yenerek kupada çeyrek finale kalmak sevindirici şeyler. Normalde ilk 8'e kalıncaya kadar bizim gibi takımlar kupayı ikinci hedef olarak görürler fakat şu anda Türkiye'de 200 civarı takımın katıldığı bir eleminasyondan sonra ilk 8'e kaldık. Kayseri'nin olduğu gibi tüm Türkiye'nin gözü bizde. Hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Rakibimizi bekliyoruz" dedi.

-"VARELA İÇİN İDDİA EDİLEN ÜCRET..."

Varela'nın kamuoyunda iddia edildiği gibi yüksek bir bonservis ücretine transfer edilmediğini açıklayan Başkan Bedir, "Varela bizim bonservisli oyuncumuz. Piyasada ifade edilen 8 milyon Euro rakamları gerçeği yansıtmıyor. 2.5 yıllık bir anlaşma imzaladık. Çok efendi bir futbolcu. Geldiği günden itibaren forma giymeye başladı. Transferde harcadığımız para çok az olsa bile emeğimizi çok büyük. Portekiz'de direkt futbolcumuzla temas kurduk. Kayseri ve Türkiye'ye kazandırdık. Varela performansının yüzde otuz, yüzde kırklarında. Güray ise; bonservisi ile yine 2.5 yıllığına bizde. Lawal ikinci yarıyı bizle geçirmek istedi. Bunun sebebi ise oynadığı mevikinin Sergen Yalçın'ın futbolculuğu döneminde oynadığı mevkiye yakın olması. Teknik direktörü arzu ederek gelen bir futbolcu diyebiliriz. Kiralık bir oyuncu fakat sezon sonu istediğimiz seviyede olursa Lawal'ın bonservisini alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN'IN GİTME ŞANSI YOK!"

Radyospor'da Salim Manav'a konuşan Erol Bedir, Sergen Yalçın ile uzun vadede düşündüklerini ifade etti. Bedir, "Sergen Yalçın ile çok özel hukuğumuz var. Anlaşmamız 10 dakika bile sürmedi. Sergen'in futbolculuk hayatını hafızanızda yoklarsanız, öyle uzun boylu transfer pazarlıkları yapmaz 5 dakikada anlaşır. Hem çok iyi bir futbolcuydu hem çok iyi bir teknik adam. Kaliteli karakterli bir arkadaş. Bizim hedeflerimiz olduğu müddetçe Sergen Yalçın'ın bir yere gitme şansı yok. Kendisini bırakmayız" diye konuştu.

"DENİZ TÜRÜÇ İÇİN TEKLİF GELMEDİ"

"Transfer döneminde Deniz Türüç için iddialar gündem geldi. Ne bizimle ne de Deniz ile hiçbir kulübün teması olmadı. Deniz'e ve kulüplere teşekkür ediyorum. Sezon sonunda bu konuyu oturur tekrar konuşuruz. Belki Varela transferi gibi bir transfer gerçekleşebilir"

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