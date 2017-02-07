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Tioté'den sürpriz transfer!

Tarih07 Şubat 2017 , 12:49

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Tioté'den sürpriz transfer!

AJANSSPOR- Galatasaray ve Kayserispor'un kapısından dönen Cheick Tioté'den sürpriz transfer. 

Geçen hafta Çin'in yolunu tutan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng ile anlaştığı iddia ediliyordu. Fakat Tioté, Çin 1. Ligi ekiplerinden Beijing Enterprises'a imza attı. 

Tioté'nin Newcastle United ile olan sözleşmesi 4 ay sonra sona eriyordu.

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