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"Tosic 4 maç cezadan kurtuldu"
07 Şubat 2017 , 23:17
Fanatik yazarı eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından siyah beyazlıların Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ve sarı lacivertlilerin Hollandalı golcüsü Robin van Persie'nin disipline sevk edilmesini değerlendirdi.
Çoban'ın sözleri şöyle:
"Tosic'e 3-4 maç ceza geleceğini tahmin ediyorum. Tosic, kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmekten sevk edildi. Bunun karşılığı para cezası. Burada bir yanlış var. Tosic'in cezası henüz belirlenmediğinden bu yaptığı 50. maddeye girer, idari tedbire uymamak. Bunun karşılığı 4-12 maç ceza. Hukuk Kurulu nedense Tosic'i 50. maddeden değil 95/2 maddesini ihlal etmekten sevk ettiği için Tosic 4 maç cezadan kurtuldu.
G.Saray-Orduspor maçında Fatih Terim oyundan ihraç edilmişti. Terim, soyunma odasına girmişti ve 50. maddeden sevk edilmişti. 2 hafta önce Hamza Hamzaoğlu tribüne gönderildi. Ama tribünden, oyuna giren oyuncuya taktik verdi. 50. maddeden ceza verildi.
Van Persie, 41. maddeden sevk edildi. En az 2, en çok 5 maç ceza"
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