Uygun, taraftarı önünde 3 puan hedefliyor!

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 13 Şubat Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Adanaspor'u yenerek, çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Uygun, Celal Doğan Tesisleri'ndeki idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımla 4 günlük Antalya kampını geride bıraktıklarını bildirdi.

Kamp süresince sistemlerinin futbolculara aktarıldığını ve oyuncular üzerinde oluşan olumsuz havayı ortadan kaldıracak çalışmalar yapıldığını belirten Uygun, kısa ama çok verimli ve keyifli bir kamp dönemi yaşadıklarını anlattı.

Ligin 20. haftasında Adanaspor ile yapacakları maçın önemine işaret eden Uygun, "Zor bir maç bizi bekliyor. Bulunduğumuz konum itibariyle rakibimiz de bizim gibi düşmemeye oynayan bir ekip. Stratejik olarak bu maçta tüm şartları zorlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Gaziantepspor'un ve kadrosundaki oyuncuların karakterlerine güvenerek takımın başına geçtiğini aktaran Bülent Uygun, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımızın da desteğiyle yüreğimizi ortaya koyarak, ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Ligde kalacak olan Gaziantepspor'un temelini Adanaspor karşısında atacağız. Gaziantepspor'a geldiğimde, transfer çalışmaları bitmişti ama bu takımda çok kaliteli ve inandığım oyuncular olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bana iyi bir kadro bırakan İsmail Kartal ve İbrahim Üzülmez hocama da teşekkür ederim. Kimisi, kamuoyunda dünyanın en iyi hocası da gelse düşmüş gibi lanse ediyor. Biz asla 'düşme' kelimesini kullanmıyoruz. Gaziantepspor'u bu zor sürecinde Allah'ın da desteğiyle ligde bırakacağız."

- Antrenmandan notlar

Antalya'daki kampın ardından Celal Doğan Tesisleri'nde Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Abdulkadir Kayalı ve yeni transfer Tunuslu Enis Ben Hatira'nın takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, sakatlığı bulunan Muhammet İldiz de fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.