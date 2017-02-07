Volkan'a tezahürat işlemiyor!

Beşiktaş derbisinde sezonun en iyi maçlarından birini oynayan Volkan Demirel, kendisine yapılan yoğun tepkilere rağmen ayakta kaldı. Tribünlerin kötü tezahüratlarına karşın motivasyonunu bozmayan tecrübeli kaptan, bu tip durumlarda hep işini yapmaya çalıştığını aktardı.

Takım arkadaşları ile yakın çevresine yaşananları anlatan Volkan’ın, “Benim üzerime gelmeleri, bana böyle tezahüratlar yapmalarını anlamıyorum. Bu durum beni etkilemiyor. Ne maça olan motivasyonumu, ne de performansımı. Hatta tam tersi benim performansımı ve konsantrasyonumu daha da üst seviyeye çeker sadece” dediği öğrenildi.

Her deplasmanda buna benzer durumların kendisine yapıldığını kaydeden sarı-lacivertli kalecinin, “Her yerde oluyor. Ama bunlar anlamsız geliyor bana. Böyle yaparak ne maçların sonucu değişir ne de kendileri adına bir şey kazanabilirler. Benim performansım ya da moralim bunlardan etkilenmez. Rakip taraftar böyle yapıyor diye ben oyundan düşmem” diye konuştuğu kaydedildi.

Öte yandan Volkan Demirel’in Beşiktaş deplasmanında her iki kalede kendisine atılan yabancı maddelere ve edilen küfürlere karşı özel olarak sakinliğini koruduğu dile getirildi. Soğukkanlı kalan 35 yaşındaki eldivenin takım arkadaşlarıyla da hep diyalog kurarak oyuna konsantre olduğu bildirildi.

Acil durum ekibi

Gerilimli derbide Fenerbahçe’nin soğukkanlı kalmak için ekstra planlar yaptığı ve duruma müdahale edildiği öğrenildi.

Advocaat’ın tecrübeli oyuncularına başvurarak, oyunun ve takımın kontrolünde sorumluluk almalarını istediği kaydedildi. İlk dakikasından itibaren hem sahada hem de tribünlerde olan gerginliği fark eden Advocaat’ın kısa bir toplantı ile takımı telkin ettiği anlaşıldı.

Özellikle takımın savunma tarafında bulunan oyuncular tecrübeleriyle duruma el attı. Kjaer ile Skrtel başta olmak üzere takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal, sürekli arkadaşlarıyla diyalog kurdu.

Devre arasındaki olayların yarattığı kötü havayı dağıtmak isteyen dörtlü sık sık sakin kalınması için uyarılar yaptı. İkinci yarı kriz anlarında bu 4 isim duruma hemen müdahale etti. (Milliyet)