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Yeni takımıyla ilk maçında göz doldurdu!
07 Şubat 2017 , 00:35
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AJANSSPOR- Bu sezonun başında Fenerbahçe'den Alcanenense'ye transfer olan ve buradaki performansıyla Sporting CP'nin dikkatini çeken Merih Demiral, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
Sporting B'nin Famalicao ile 1-1 berabere kaldığı maçta mücadele eden 18 yaşındaki savunmacı performansıyla maçın adamı seçildi.
Genç oyuncu sosyal medya hesabından da Portekizce bir paylaşım yaptı: "Sporting ile ilk maçıma çıktığım için çok gururluyum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim."
É com enorme orgulho que me estreio de leão ao peito. Agradeço a todos aqueles que me apoiaram ao longo deste percurso.💚#98 @Sporting_CP pic.twitter.com/ZdeuedDxzr— Merih Demiral (@Merihdemiral5) February 6, 2017
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