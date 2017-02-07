Yeni takımıyla ilk maçında göz doldurdu!

AJANSSPOR- Bu sezonun başında Fenerbahçe'den Alcanenense'ye transfer olan ve buradaki performansıyla Sporting CP'nin dikkatini çeken Merih Demiral, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Sporting B'nin Famalicao ile 1-1 berabere kaldığı maçta mücadele eden 18 yaşındaki savunmacı performansıyla maçın adamı seçildi.

Genç oyuncu sosyal medya hesabından da Portekizce bir paylaşım yaptı: "Sporting ile ilk maçıma çıktığım için çok gururluyum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim."