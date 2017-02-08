5 yıllık hasret bitecek mi?

Süper Lig'in ikinci bölümünde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, sahasında ise Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden ve üst üste 3 maç kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Osmanlıspor'u da yenmesi halinde ligde 176 hafta sonra art arda 4 müsabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşayacak.



Trabzonspor, en son 2011-2012'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 17. haftasında sahasında Orduspor'u 4-1, 18. haftasında yine sahasında Manisaspor'u 2-1, 19. haftasında o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) deplasmanda 2-0 ve 20. haftasında evinde Samsunspor'u 4-0 yenerek 12 puan toplamıştı.



Karadeniz ekibi, o dönemden bu yana aynı başarıyı gösteremedi.



Yanal ile ilk kez

Trabzonspor, Osmanlıspor'u mağlup etmesi durumunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk kez bu başarıyı yakalayacak.



En son 2011-2012 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş idaresinde üst üste 4 karşılaşma kazanan bordo-mavililer, üçüncü kez takımın başına getirilen Yanal ile daha önce en fazla üst üste 3 galibiyet almıştı.



Ersun Yanal, Karadeniz ekibinde ilk olarak 2007-2008'in 11. haftasında göreve getirilmiş ve sezonu tamamlamış, 2008-2009'un 29. haftasına kadar da takımı çalıştırmıştı.



Bordo-mavililerde 2014-2015'in 10. haftasında ikinci kez takımın başına geçen Yanal, sezon sonuna kadar görev yapmıştı.