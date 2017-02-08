Advocaat'ta flaş gelişme!

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Aziz Yıldırım'ın Advocaat’a 1 yıllık daha teklif yaptığını belirten Mosturoğlu, "O da düşünmek için süre istedi. Advocaat burayı çok seviyor. Yaşanan olaylardan ötürü falan ayrılacak gibi iddialar var. Ama bunlar doğru değil. Ayrıca düşünmek lazım, Van Persie gibi Advocaat gibi isimler gelmezse kim gelecek Türkiye’ye? Bunu da bir düşünmek gerekiyor.”