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Antalyaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
08 Şubat 2017 , 14:21
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- Hafif sakatlığı bulunan Kenan Horic, fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı
ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri, top kapma ve pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Hafif sakatlığı bulunan Kenan Horic, idmanda takımdan ayrı koştuktan sonra, fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.
Neşeli geçen antrenmanda Rıza Çalımbay, oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.
Çalımbay'ın, idmanın sonunda Diego Angelo, Richard Danilo, Charles Fernando Da Silva, Sandro Ranieri ve Chico ile takımdan ayrı bir görüşme yaptığı görüldü.
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