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Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a mesaj!

Tarih08 Şubat 2017 , 09:57

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Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a mesaj!

F.Bahçe Başkanı AzizYıldırım, Hollandalı teknik adama 1 yıl daha yeni sözleşme teklif etti. Kurt hoca ise "Sezon sonunu bekleyelim" yanıtını verdi.

Fenerbahçe’de Dirk Advocaat'a olan güven arttı. Başkan Aziz Yıldırım, bu sezon şu ana kadar 2 Beşiktaş, 1 Galatasaray derbisindemağlubiyet yüzü görmeyen Hollandalı hocaya yeni sözleşme teklif etti. Yıldırım, Advocaat'ın 1 yıl daha takımın başında kalmasını istiyor. Fener'in patronu ayrıca kurt hocaya yeni sezonda önemli bir transfer bütçesi ayıracak.

Advocaat, Başkan Aziz Yıldırım'ın bu talebinden dolayımutlu olduğunu dile getirdi. Kalmaya sıcak bakanHollandalı hoca, kesin kararını sezon sonu verecek. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Krasnodar'ın özelmaçını izlemek için İspanya'ya giden Advocaat, Rus takımın eksik yönlerini not aldı. Kurt hoca, yardımcılarına Krasnodar ile ilgili bilgi verecek.

Kaynak : AMK

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