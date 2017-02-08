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Beşiktaş'ın müzesi açılıyor!
08 Şubat 2017 , 12:27
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Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da yer alan yeni müzesinin açılışı 10 Şubat Cuma günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulübün tarihinden birçok hatırayı barındıran ve interaktif bir hale getirilen müzenin açılışı saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katılması bekleniyor.
Törenin ardından, açılışa katılanlara Beşiktaş'ın tarihini anlatan kronolojik bir gezi yaptırılacak. Şampiyonluk kupalarının ve eski futbolcuların hatıralarının yanı sıra siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba için yapılan özel oda ve desibel odası adı verilen bölüm davetlilere gezdirilecek.
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