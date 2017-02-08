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Caner'e protesto hazırlığı!
08 Şubat 2017 , 15:57
Fenerbahçeli oyuncular eski takım arkadaşları Caner'in Advocaat'a ağır küfürler savurması üzerine, "Ekmeğini yediğin camiaya böyle saygısızlık yapılr mı? Kendinden Utan" dediler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı yenerek yoluna devam etti etmesine ama derbide yaşanan olayların yankıları bitmek tükenmek bilmiyor... Özellikle Vodafone Arena'da devre arasında soyunma odası koridorlarındaki kapışmanın perde arkalarıyla ilgili iddialar her gün gündeme geliyor.
İşte bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Buna göre eski Fenerli, yeni Beşiktaşlı Caner Erkin soyunma odası koridorlarında ilk önce Robin van Persie'ye küfürler yağdırır. Sarı-Lacivertli oyuncuların birçoğu sesini çıkarmazken Hasan Ali Kaldırım, Caner'i yatıştırmaya çalışır.
Ancak hızını alamayan Caner yine kendisini sakinleştirmeye çalışan teknik direktör Dick Advocaat'a da küfürler yağdırınca Sarı-Lacivertli futbolcular çileden çıkardı. Sarı lacivertlilerin özellikle Türk yıldızları eski takım arkadaşlarının üzerine yürüyerek şu ifadeleri kullandılar:
"Sen ne yapıyorsun?"
"Bu camianın ekmeğini yedin."
"Ekmeğini yediğin camiaya böyle saygısızlık yapılır mı?"
"Kendinden utan."
Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli futbolcuların Vodafone Arena'da oynanacak lig maçında forma giymesi halinde Caner Erkin'in elini sıkmayarak protesto edecekleri öğrenildi. (HaberTürk)
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