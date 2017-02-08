Cimbom'da iki hoca yolcu!

Galatasaray'ın, hem yeşil sahanın hem de parkenin patronlarıyla sezon sonunda yollarını ayırması bekleniyor. Başkan Dursun Özbek'in yola Riekerink ve Ergin Ataman ile devam etmeyeceği, Hollandalı teknik adamın sezon sonu beklenmeden bile gönderilebileceği öğrenildi. İşte Galatasaray'da önümüzdeki aylarda yaşanabilecek gelişmeler:



Türkiye Kupası'nda Başakşehir yenilgisiyle sabrı taşan Galatasaraylı taraftarların teknik direktörleri Jan Olde Riekerink'i istifaya davet etmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetimde gözler Kayserispor maçına çevrildi. Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi farklı mağlup eden ve ardından Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Kayserispor karşısında Riekerink'in sahadan 3 puanla ayrılmaması halinde Hollandalı teknik direktöre 'güle güle" denilecek.



TT ARENA'DA PROTESTO VAR!



Hollandalı teknik adama destek veren tek isim olduğu bilinen Dursun Özbek'in de Türkiye Kupası'na vedanın ardından Riekerink'e soğuk baktığı ve ligde lider Beşiktaş ile aradaki 5 puan farkı yüzünden Galatasaray'ın sezonu 5 yıl aradan sonra kupasız kapatabilme ihtimali nedeniyle gergin günler yaşadığı öğrenildi. Galatasaray taraftarının Başakşehir maçında istifaya davet ettiği Riekerink'i Kayserispor maçında da protesto edecekleri gelen haberler arasında.



ATAMAN MİSYONUNU DOLDURDU



Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nde son sıraya demir atarken, transferde büyük hatalar yaptığına inanılan Ataman'ın bileti kesiliyor.Yeni sezonda futbolda Riekerink ile yollarını ayıracak Galatasaray'da basketbolda da değişim yolda. Euroleague'de son sırada olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda fatura Ergin Ataman'a kesiliyor.



Sarı-kırmızılı yönetim 5 sezondur antrenörlük yapan Ataman'la sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Özellikle bu sezon transferde hata üstüne hata yapan Galatasaray'da harcanan 10 milyon Dolar'ın karşılığı alınamamıştı. Sivri açıklamalarıyla zaman zaman yönetimi de zor durumda bırakan Ergin Ataman'ın kulüpte misyonunu doldurduğuna inanılıyor.



ASLAN'DA B PLANI HAZIR!



Galatasaray'da Riekerink'in Kayseri maçının ardından gönderilmesi halinde B planı hazır. Yönetim, Tugay Kerimoğlu-Raşit Çetiner ikilisini göreve getirecek. Galatasaray camiasının iki önemli isminin göreve hazır oldukları ifade edildi. Bu arada sezon sonu için G.Saray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Igor Tudor için Karabük Başkanı Feridun Tankut "Sezon sonunda alacağı karara saygı duyarız" dedi.



(Sabah)