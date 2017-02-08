Dinamo Atiba!

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2014-15 sezonundan bu yana Beşiktaş takımında forma giyen Atiba Hutchinson, bugün 34 yaşına girdi. 3 sezondur ligimizde top koşturan Kanadalı tecrübeli orta saha, forma giydiği günden bu yana Süperligte en fazla maç kazanan oyuncu konumunda. Beşiktaş Atibayla birlikte 3 sezonda 55 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı.

İstikrarı ve takım oyununa büyük katkı sağlamasıyla dikkat çeken Atiba, geldiği sezondan bu yana, ligimizde en fazla isabetli pas atan oyuncu durumunda.