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Dinamo Atiba!
08 Şubat 2017 , 15:26
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- AJANSSPOR
2014-15 sezonundan bu yana Beşiktaş takımında forma giyen Atiba Hutchinson, bugün 34 yaşına girdi. 3 sezondur ligimizde top koşturan Kanadalı tecrübeli orta saha, forma giydiği günden bu yana Süperligte en fazla maç kazanan oyuncu konumunda. Beşiktaş Atibayla birlikte 3 sezonda 55 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı.
İstikrarı ve takım oyununa büyük katkı sağlamasıyla dikkat çeken Atiba, geldiği sezondan bu yana, ligimizde en fazla isabetli pas atan oyuncu durumunda.
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