Ersan Gülüm transferinde skandal!

AJANSSPOR DIŞ HABER - Ocak ayında Beşiktaş'a kiralık olarak dönen Ersan Adem Gülüm'ün geçen sezon Çin'in Hebei Fortune Football Club'e transferinde büyük yolsuzluk olduğu iddia edildi.

İspanya'da transfer haberleri nedeniyle en çok takip edilen haber portallarından olan Fichajes.com'a göre Ersan'ın Beşiktaş'tan Çin kulübüne transferinde, bu operasyonla ilgisi olmayan üçüncü kişilere para aktarıldı.

7 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın bu transferden 7 milyon Euro kazandığının öne sürüldüğü haberde, FIFA menajeri Marco Kırdemir'in tanıklığına işaret ediliyor. Ayrıca spor hukuku konusunda Avrupa'nın en tanınan avukatlarından Juan de Dios Crespo'nun olayları araştırdığına yer veriliyor.

ERSAN, "ALACAĞIN KOMİSYONUN YARISINI BABAMA VERECEKSİN" DEDİ

Fichajes'e bu konuda açıklama yapan Kirdemir, "Çin'de Hebei Fortune adına transfer araştırması yapan iki menajer benimle bağlantı kurdu. Bunun üzerine ben Ersan Gülüm'le konuştum. Kendisini futbolcum Guti (Beşiktaş'ta oynadığı dönemde) aracılığıyla tanımıştım. Avustralya pasaportu olduğu için oradaki Asya kontenjanına giriyordu. Bu da transferi rasyonel hale getiriyordu. 'Kendisine menajerin var mı?' diye sordum. 'Hayır yok, ancak bu transferi sen yapacaksan, alacağın komisyonun yüzde 50'sini babam İhsan Gülüm'e vereceksin' dedi. Ben de bu konuda hiçbir sorun olmayacağını söyledim. Babası İhsan bey'i aradım, bu transferde Çin kulübüyle görüşmek için yetki belgesi istedim. Çinli menajerler Zhang de Fa ve Wen Jiaquing bana yetki belgesinde kendilerinin de isimlerini yazılı olması gerektiğini söylediler. O tarihten itibaren, Ocak'ın ilk bölümü, Ersan adına teklifler almaya başladım. Fakat bu aşamadan sonra onlar beni bu işin dışına itmek için planlar yapmaya başladılar. Oysa bütün görüşmeleri ve oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmeyi ben başlatmıştım" şeklinde konuştu.

TRANSFER KOMİSYONU 3.6 MİLYON EURO

Ortada 3.6 milyon Euro'ya denk gelen transfer komisyonu olduğunu belirten Kırdemir, "Ersan'ın babası İhsan Gülüm'e bu paradan belli bir bölüm verip, komisyonun büyük kısmını kendileri aldılar. İhsan Gülüm bu olanların hepsinin farkındaydı. Ve kendisiyle yaptığım anlaşmada komisyon parasının yüzde 50'sini bana vermeye söz vermişti. Gerçek şu ki o paranın yüzde 50'si bana ait. Sonuç olarak oyuncu Hebei Fortune kulübüyle 4 yıllık anlaşma imzaladı. Yılda 4 milyon Euro net ücret kazanıyor; toplamda 16 milyon Euro. Ayrıca bonusları var. Bu transfer karşılığında Çinli menajerler 1.8 milyon Euro kazandı. Ersan'ın babası İhsan Gülüm'e de 1.8 milyon Euro verildi. Çok büyük bir para. Normalde, oyuncunun alacağının yüzde 10 kadar komisyon verilirdi; ama onlar gördüğünüz gibi çok daha fazlasını aldılar. Ben hiç bir şey kazanamadım! ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA GÖREVLİ BİRİLERİ, TRANSFERDE YER ALMAYAN MENAJERE PARA AKTARILMASINI SAĞLADI

Marco Kırdemir Beşiktaş'ta görevli birilerinin de bu komisyondan pay almak için İhsan Gülüm'ün aldığı paranın bir kısmını Almanya'da yaşayan bir menajere vermesi söylediğini belirten Kırdemir, "Beşiktaş'ta şu anda da görevde olan birileri, komisyondan yararlanmak için bu transferle hiç ilgisi olmayan bir kişiyi de transferde çalışmış gibi göstermeye çalıştılar. Onun üzerinden para kazanmak için. Bu kişi Ertan Göksu, Almanya'da yaşıyor. Göksu'nun bu işten haberi bile yoktu. Ama ona komisyon parasından 200 bin Euro aktardılar. Bir kısımını ona verdiler. Büyük bölümünü de Beşiktaş kulübün içerisindeki kişiler kendi adına aldı. Böylece sorunsuz biçimde para transferini çözdüklerini düşündüler. Bunların hepsini Beşiktaş'a, en başta konuştuğum bu iki Çinli menajere anlattım. Sonuna kadar bekledim. Ama bana başka menajerin devreye sokulduğunu söylediler. Yasal hak arayışım devam ediyor. Benim başlattığım transferi elimden almak için legal olmayan yollara girdiler. bu bir skandal. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduk. Bu konuda bir soruşturma başlatıldı. Beşiktaş'ta usülsüz olarak bir transfer operasyonu yapıldı. Yetkililerin bunu tespit edip, gerekli yaptırımı uygulamaları gerekir. Artık yeter, benim gibi Avrupalı menajerler hep bu yollarla kandırılıyorlar. Ben ilk kurban değilim. Urguguaylı ve İngiliz pek çok FIFA menajeri Çin pazarında böyle tuzağa düşürüldü" şeklinde konuştu.



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