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Galatasaray için sürpriz iddia!

Tarih08 Şubat 2017 , 20:49

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Galatasaray için sürpriz iddia!

Galatasaray'da bazı yöneticilerin Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılmasını istediği belirtildi.

Bip Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı yöneticiler, Dursun Özbek ile yaptıkları görüşmede takımın başına Raşit Çetiner ve Hasan Şaş'ın getirilmesini önerdi. 

Sarı-kırmızılı yönetimin de Beşiktaş derbisine kadar takımın durumuna bakacağı ve buna göre karar vereceği ifade edildi.

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