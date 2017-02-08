Galatasaray için sürpriz iddia!

Galatasaray'da bazı yöneticilerin Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılmasını istediği belirtildi.

Bip Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı yöneticiler, Dursun Özbek ile yaptıkları görüşmede takımın başına Raşit Çetiner ve Hasan Şaş'ın getirilmesini önerdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin de Beşiktaş derbisine kadar takımın durumuna bakacağı ve buna göre karar vereceği ifade edildi.