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Galatasaray için sürpriz iddia!
08 Şubat 2017 , 20:49
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'da bazı yöneticilerin Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılmasını istediği belirtildi.
Bip Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı yöneticiler, Dursun Özbek ile yaptıkları görüşmede takımın başına Raşit Çetiner ve Hasan Şaş'ın getirilmesini önerdi.
Sarı-kırmızılı yönetimin de Beşiktaş derbisine kadar takımın durumuna bakacağı ve buna göre karar vereceği ifade edildi.
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- Galatasaray
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