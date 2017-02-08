Galatasaray'ın borcu ne kadar?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün borcu ile ilgili açıklamalar yaptı. Özbek, camiaya gelir konusunda da bir müjde verdi.



Özbek, " 342 milyon TL Galatasaray'ın kasasına para girdi. Bunun 315 milyon TL'si Aktif Bank ve Denizbank kredi borçlarının ödenmesi için anında 5 dakika içerisinde bu bankaların hesaplarına gönderildi. Bankalara olan borcumuz evvelki gün itibariyle 750 milyon TL civarında. 315 milyon TL'sini dün akşam ödedik. 430 milyon TL civarında bir borcumuz kaldı. İhaleler yapılınca alacağımız diğer fazlarda da diğer borcu hiç beklemeden kapatacağız. Bu yönetim, bu genel kurulda verdiği sözün arkasında durmak için gerekli çabayı sarf ediyor" dedi.