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Galatasaray-Kayseri maçı biletleri satışa çıkıyor

Tarih08 Şubat 2017 , 15:58

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Galatasaray-Kayseri maçı biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray, 12 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Kayserispor'u ağırlayacak.Maçın biletleri 9 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak.

Fiyatlar ise şu şekilde:

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