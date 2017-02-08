Samandıra’da futbolcuların sürekli olarak derbideki olaylara takıldığını gören Advocaat, “Yeter artık bu gerginliği bırakın. Bursaspor maçına odaklanın” dedi

Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş galibiyeti ve yaşanan olayları bir türlü unutamıyor..

Samandıra’da önceki gün yapılan idman öncesi ve sonrasında oyuncuların dilinde yaşanan olaylar vardı. Robin van Persie’nin formasını şortuna sokması olayıyla ilgili olarak, “RVP sürekli taytını düzeltiyor. Bunu idmanda da yapıyor. Ne yani bize de mi hareket yapıyor?” yorumlarını yaparken soyunma odası koridorlarında yaşanan gerilimle ilgili olarak da, “Tolga Zengin koridorda sürekli olarak gerilimi tırmandırdı. Bu kadar küfür edilmez” görüşünde birleştiler.

‘YAPACAK ÇOK İŞ VAR’

Futbolcularının derbiyi bir türlü unutamadıklarını gören Dick Advocaat ise uyarılarda bulunarak, “Artık bu gerginliği bırakın. Bizim için derbi sadece turu geçmekten ibaretti, bunu da başardık. Ligde ve kupada yapacak daha çok işimiz var. Artık Bursaspor maçına odaklanmanızı istiyorum” diye konuştu.

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