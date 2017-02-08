- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Gerginliği bırakın"
08 Şubat 2017 , 10:10
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Samandıra’da futbolcuların sürekli olarak derbideki olaylara takıldığını gören Advocaat, “Yeter artık bu gerginliği bırakın. Bursaspor maçına odaklanın” dedi
Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş galibiyeti ve yaşanan olayları bir türlü unutamıyor..
Samandıra’da önceki gün yapılan idman öncesi ve sonrasında oyuncuların dilinde yaşanan olaylar vardı. Robin van Persie’nin formasını şortuna sokması olayıyla ilgili olarak, “RVP sürekli taytını düzeltiyor. Bunu idmanda da yapıyor. Ne yani bize de mi hareket yapıyor?” yorumlarını yaparken soyunma odası koridorlarında yaşanan gerilimle ilgili olarak da, “Tolga Zengin koridorda sürekli olarak gerilimi tırmandırdı. Bu kadar küfür edilmez” görüşünde birleştiler.
‘YAPACAK ÇOK İŞ VAR’
Futbolcularının derbiyi bir türlü unutamadıklarını gören Dick Advocaat ise uyarılarda bulunarak, “Artık bu gerginliği bırakın. Bizim için derbi sadece turu geçmekten ibaretti, bunu da başardık. Ligde ve kupada yapacak daha çok işimiz var. Artık Bursaspor maçına odaklanmanızı istiyorum” diye konuştu.
HABERTÜRK SPOR
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar