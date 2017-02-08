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Josef galibiyeti değerlendirdi!

Tarih08 Şubat 2017 , 10:15

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Josef galibiyeti değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin orta sahasındaki dinamosu Josef de Souza ESPN kanalına konuştu. Brezilyalı futbolcu "Önemli bir galibiyet aldık ve tur atladık. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ın kendi sahasında ilk yenilgisi oldu. Gergin bir maçtı. Burada kazanınca bizi tebrik etmelerini zaten beklemiyorduk" dedi. Josef, Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini de söyledi.. (Takvim)

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