Kadro sil baştan!

Sakatlıkları bulunan Carole yerine Linnes, Selçuk yerine Tolga’ya forma verecek olan Riekerink, Sneijder’in yokluğunda ise Josue ve Eren arasından tercih yapacak. Eksi not verdiği Semih Kaya ve Yasin’i de kulübeye çekecek olan Hollandalı hoca, Hakan Balta&Garry Rodrigues’i de bu hafta hazırlayıp sahaya sürecek.

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir’e 2-1 yenilerek elenen G.Saray’da sakatlıklar da can sıktı... Lionel Carole, Wesley Sneijder ve Selçuk İnan sakatlanıp oyundan çıkarken bu hafta ligde Kayserispor maçında forma giyemeyecekler. Ancak takımın kötü futbolu sonrasında teknik direktör Jan Olde Riekerink de hem sakat oyuncular hem de formsuz bulduğu isimleri bu hafta kızağa çekecek.



HOLLANDALI çalıştırıcı ilk etapta Başakşehir maçında forma giyen 5 oyuncuda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Lionel Carole yerine bu hafta sol bekte Martin Linnes sahada olacak... Kaptan Selçuk İnan’ın yokluğunda teknik ekibin aklındaki oyuncu Tolga Ciğerci. Sakatlıktan çıkan ancak maç eksiği sebebiyle son maçlarda kadroya alınmayan Tolga, bu hafta idmanlarda bekleneni verebilirse Kayseri maçında formasına kavuşacak.



EN büyük soru işaretlerinden biri ise Wesley Sneijder’in yerine kimin oynayacağı konusunda... Hollandalı yıldızın yerine şimdilik iki aday bulunuyor: Josue ve Eren Derdiyok!



LİGDE İLK KEZ 11’DE!



EĞER Eren Derdiyok’a forma giderse Podolski forvet arkasına çekilecek ve Sneijder’in görevlerini üstlenecek. Josue’nin şans bulması durumunda ise bu kez Eren kulübede bekleyecek ve Poldi hücumda olacak.



GELELİM Riekerink’in kötü performansları nedeniyle değişikliğe gideceği iki oyuncuya. İlk sırada Semih Kaya var. Kupada stoper olarak Ahmet Çalık ve Semih Kaya oynarken bu hafta Semih kulübeye dönecek ve Hakan Balta savunmada Ahmet Çalık ile birlikte görev alacak.



SON değişiklik ise sağ kanatta olacak. Bu sezonun olay adamı Yasin Öztekin, Kayseri maçında yerini Garry Rodrigues’e bırakıyor. Cape Verdeli oyuncu bu sezon G.Saray’da ilk kez sahaya ilk 11’de çıkabilir. (Vatan)